Через які родинні обставини можна звільнитись зі служби в Україні

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Військові можуть звільнитись зі служби через певні родинні обставини.

Так, підставою для звільнення зі служби може бути необхідність доглядати дружину, чоловіка або когось із батьків. Юристи розповіли, що будь-яка група інвалідності рідних військовослужбовця є підставою для звільнення.

До теми Які документи потрібні для звільнення з військової служби і як довго розглядають заяву

Через які родинні обставини можна звільнитись зі служби

Інвалідність І або ІІ групи одного з батьків чи батьків дружини або чоловіка військовослужбовця є підставою для звільнення зі служби.

Також звільнитись зі служби можна навіть якщо у рідних військового немає групи інвалідності – для цього має бути висновок лікарсько-консультативної комісії, що рідні потребують постійного стороннього догляду.

Які документи необхідні для звільнення зі служби

Для цього потрібно надати рапорт командиру із зазначенням підстави звільнення, а також копії документів, які підтверджують таку підставу.

Копії документів обов’язково мають бути засвідчені нотаріусом.

Також необхідно надати документи, що підтверджують родинний зв'язок з особою, яка має інвалідність або потребує догляду, а також медичний висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії.

Які підстави є вагомими для звільнення зі служби

Досягнення граничного віку перебування в армії. Після 60 років, а для вищого складу офіцерів – 65, військові мають право на звільнення. Зауважимо, що за їхнім бажанням, термін служби може бути подовжений ще на 5 років.

Скоєння злочину. Якщо військовий вчиняє злочин і його, за рішенням суду, позбавляють волі чи військового звання – відбувається автоматичне звільнення з армії.

Стан здоров'я. Військово-лікарська комісія має видати висновок про непридатність до служби та виключення з військового обліку.

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Якщо військовий звільняється через інвалідність дружини, чоловіка, то шлюб обов’язково має бути зареєстрований у РАЦС.