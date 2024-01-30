Робота ТЦК: у Сухопутних військах прокоментували "виловлювання" чоловіків на вулицях

В Україні чимало обурення викликають дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас вони діють згідно з чинним законодавством.

Якби нардепи погодили зміни до законопроєкту про мобілізацію, робота ТЦК могла б зазнати трансформації, що відкинуло б усі претензії. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Зауважимо, що у ЗМІ повідомляють, що Кабінет Міністрів затвердив новий проєкт закону про мобілізацію.

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Вручення повісток на вулицях

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не хотів би, аби працівники ТЦК "виловлювали" людей на вулицях та вручали їм повістки.

З одного боку, президент вважає так, як має бути комфортно для населення, а з іншого боку мовиться про те, що зараз не змінені процедури. Працівники центрів комплектування зобов'язані діяти згідно з чинним законодавством, його наказами та вимогами,

– зауважив Іван Тимочко.

Працівники ТЦК – це здебільшого люди, які вже воювали на фронті чи обмежено придатні для військової служби в лавах регулярної армії. У них є процедура вручення повісток і вони діють згідно з нею.

"Якщо є потреба це скасувати, тоді це треба робити на законодавчому рівні. Поки що чітких визначень та правил що для суспільства, що для військових (немає – 24 Канал). Це вже можна було давно зробити, прописати порядки та дотримуватися їх", – наголосив Тимочко.

Якщо запровадять нові закони про проведення мобілізації, тоді багато спірних питань, зокрема з роботою ТЦК, зникнуть.

Мобілізаційні потреби України

Про ротацію та демобілізацію було проговорено багато, однак це питання, яким насамперед має опікуватися військове керівництво країни.

Якщо це пропонують політики – краще їм побути в стороні. Вони взагалі не розуміють, як живе та як діє армія, як відбуваються ротаційні роботи, логістичні роботи. Це мають робити військові,

– наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Зрештою, Україні також надають нове озброєння, зокрема бронетехніку та системи ППО. На них мусять працювати українські екіпажі, яких зараз бракує. Їм також необхідно провести навчання, підготувати.

Крім того, коли вперше почали говорити про новий законопроєкт про мобілізацію, озвучували цифру у 500 тисяч осіб, яких додатково потрібно призвати. Такими називали ротаційні потреби Збройних Сил України.

"Це знову ж привіт тим політикам, які розказують байки про те, що воювати має хтось інший. Цифра 500 тисяч, яка була озвучена, вона є. У цю цифру треба вкладати все – і мобілізаційний ресурс, і екіпажі, і втрати, і ротаційні процеси. Це величезний пласт роботи, який потребуватиме величезної кількості військових", – пояснив Тимочко.

За словами Ради резервістів Сухопутних військ, на другому році війни чомусь почали переважати преференції політиків, а не преференції захисту країни. Однак це не означає, що люди повинні відмовлятися йти воювати "за олігархів", тому що насамперед мовиться про захист себе, своєї сім'ї та держави.

Законопроєкт про мобілізацію потрібно ухвалити негайно

Обмеження прав чи повноважень, питання мобілізаційної роботи чи примусу завжди прописано у законі про воєнний стан. Коли відбувається робота, яка іноді вимагає жорстких рішень, за нею одразу слідує гонитва за рейтингами.

Суворі часи вимагають суворих рішень та відповідальності людей. Ми перебуваємо в стані війни і на відмову захищати батьківщину чи на дії людей, які в силу своїх амбіцій, працюють на роз'єднання України, потрібно невідкладно реагувати у відповідний спосіб в межах законодавства,

– підкреслив Тимочко.

Це, зокрема, стосується і проблеми з ухилянтами.

"Мене дуже дивує, чому багато наших політиків намагаються сподобатися ухилянтам. Людина, яка ухиляється від обов'язку захищати країну, яка відмовляється бути чесним з країною чи з армією, так само буде нечесна і з вами, політиками. Де гарантії, що люди, яким ви сьогодні намагаєтесь сподобатись, завтра за вас проголосують? А ось шкоду для країни ви робите вже", – наголосив Тимочко.

Мовиться, звісно, не про всіх політиків, однак про тих, хто затягує зміни до законодавства про мобілізацію та військовий обов'язок. Зрештою, у законопроєкті є лише кілька пунктів про мобілізацію, а сам закон є доволі великим і зачіпає дуже багато сфер.

"Він дасть можливість формувати і економічне питання, дасть можливість підприємцям знати, як вони житимуть та працюватимуть найближчим часом, дасть розуміння молоді, як та хто їх навчатиме, які терміни. Всім стане легше і зрозуміліше, коли є відкриті правила гри і чітка інформація", – зазначив Тимочко.

Неприйняття законопроєкту про мобілізацію збурює суспільство та викликає все більше негативних дискусій. Думка про те, що хтось воюватиме за українців є дуже шкідливою, зокрема показує ворогу неготовність людей до опору. Це, власне кажучи, і стало одним із мотивів повномасштабного вторгнення – росіяни були впевнені, що з ними не боротимуться.

Тож консолідація всередині України є обов'язковою вимогою перемоги.

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