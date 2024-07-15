Мобілізація в Україні: Зеленський сказав, чого бракує

В Україні вже 2 місяці відбувається мобілізація за новим законом. Зеленський розповів про її перебіг та вказав на недоліки.

Під час спілкування з журналістами Зеленського попросили дати оцінку процесу мобілізації.

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Все за планом

Президент процитував військових, які доповідають йому про те, що все за планом. Втім, наразі є проблема з тренувальними майданчиками – їх недостатня кількість.

Зараз відбувається розширення площі для навчань. Також Зеленський зазначив, що можна розширити базу за кордономю.

Він також додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.

Нагадаємо, що безпекова угода з Варшавою передбачає створення Українського легіону для вишколу українців за кордоном. Український легіон буде оснащений партнерами, кожен доброволець зможе підписати контракт із ЗСУ.