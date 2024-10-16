Радник Зеленського заперечив, що Україна "інформаційно програла" в питанні мобілізації

Дмитро Литвин заявив, що не погоджується з тезою про те, що Україна "інформаційно програла" в питаннях мобілізації населення.

Про це радник Володимира Зеленського з питань комунікацій сказав у своєму новому інтерв'ю. За його словами, це просто "некоректно коментувати".

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Радник Зеленського прокоментував питання мобілізації

Дмитро Литвин наголосив, що йому не подобається формулювання питання "програв чи не програв".

Я хочу все ж таки підкреслити, що мені не подобається взагалі цей підхід, що треба говорити про те, що українцям не вдалося, або що не вдається, або яка помилка, або що неправильно. Українцям багато чого вдалося,

– відповів радник Зеленського.

За його словами, Україна вперше за кілька століть вистояла проти удару Росії, зокрема завдяки тому, що "деякі речі українці взагалі роблять інакше".

Литвин вважає, що зараз українці "зберігають єдність, не так їдять один одного" та "не так нападають один на одного". Крім того, в українців є спільна інформаційна картина і реальна підтримка світу, якої досягнули "не просто на рівному місці", а завдяки праці багатьох людей.

Звичайно, що хотілося б, щоб ця війна вже закінчилась нашою перемогою, але це довга річ і дуже важка. Але мені б хотілося змінити цю оптику на те, що все ж таки реально є за що подякувати людям,

– підсумував радник Зеленського.

До слова, раніше секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Силам оборони необхідно більше людей, щоб можливо було проводити ротації.