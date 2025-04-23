"Гратися" навряд чи будемо, – Стефанчук про можливе зниження мобілізаційного віку в Україні

Голова Верховної Ради України висловив свою думку щодо мобілізаційного віку. Журналісти запитали, чи планує держава повернутися до питання зниження віку мобілізації.

Відповідь Стефанчука передає 24 Канал з посиланням на Громадське радіо.

До теми Мотивація vs Справедливість: усе про контракт 18 – 24, чому обурені військові, чи допоможе армії

Чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні

На думку голови ВРУ, парламент не робитиме цього.

Я думаю, що парламент не буде повертатися до питання щодо зниження мобілізаційного віку (...) Я не думаю, що парламент буде якимось чином "гратися" з призовним віком,

– сказав він.

Стефанчук пояснив: депутати вже знизили мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Якщо ж ідеться про молодших людей, то для них є "Контракт 18 – 24", де можна долучитися до лав ЗСУ на добровільних засадах.

Він додав, що треба думати і про державність, і про майбутнє України. Це стосується людей до 18 років, які відбудовуватимуть Україну.

"Той "золотий фонд" України, яким зараз від 0 до 18, – це ті люди, які будуть відбудовувати Україну. Особливо ті, які тут, які щодня бачать, що таке прильоти, знають ціну своєму життю і майбутньому нашої держави. Збройні Сили України воюють заради них. Заради того, щоб вони мали своє майбутнє", – підкреслив голова Верховної Ради.

Нагадаємо, частину студентів в Україні позбавлять відстрочки.