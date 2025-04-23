"Гратися" навряд чи будемо, – Стефанчук про можливе зниження мобілізаційного віку в Україні
- Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відповів, чи буде парламент знижувати мобілізаційний вік.
- Він поділився своєю думкою щодо цього.
Голова Верховної Ради України висловив свою думку щодо мобілізаційного віку. Журналісти запитали, чи планує держава повернутися до питання зниження віку мобілізації.
Відповідь Стефанчука передає 24 Канал з посиланням на Громадське радіо.
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Чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні
На думку голови ВРУ, парламент не робитиме цього.
Я думаю, що парламент не буде повертатися до питання щодо зниження мобілізаційного віку (...) Я не думаю, що парламент буде якимось чином "гратися" з призовним віком,
– сказав він.
Стефанчук пояснив: депутати вже знизили мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Якщо ж ідеться про молодших людей, то для них є "Контракт 18 – 24", де можна долучитися до лав ЗСУ на добровільних засадах.
Він додав, що треба думати і про державність, і про майбутнє України. Це стосується людей до 18 років, які відбудовуватимуть Україну.
"Той "золотий фонд" України, яким зараз від 0 до 18, – це ті люди, які будуть відбудовувати Україну. Особливо ті, які тут, які щодня бачать, що таке прильоти, знають ціну своєму життю і майбутньому нашої держави. Збройні Сили України воюють заради них. Заради того, щоб вони мали своє майбутнє", – підкреслив голова Верховної Ради.
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