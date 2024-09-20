Чи можуть в Україні знизити мобілізаційний вік до 50 років: у Раді пояснили перспективи

Наразі в Україні триває загальна мобілізація. Призовний вік при цьому поки не знижується.

Про це повідомив нардеп і член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін. Він додав, що Генштаб поки не розглядав змінення мобілізаційного віку з 25 до 50.

Дивіться також Військовий облік підлітків: коли потрібно йти до ТЦК та як отримати приписне

В Україні продовжать мобілізувати за актуальними правилами

Депутат зазначив, що питання зниження вікового порогу є дуже складним. Аналізуючи демографічну ситуацію в Україні, можна зауважити, що чисельність людей середнього та похилого віку значно перевищує кількість молоді.

Отже, якщо виключити цих людей із мобілізаційного резерву, тилові та допоміжні підрозділи можуть виявитися недостатньо укомплектованими.

Генеральний штаб вважає, що поки що, на жаль, так питання не стоїть. Хоча й окремі офіційні представники Міністерства оборони, і окремі представники Генерального штабу висловлювалися за те, щоб знизити цю планку до 55 років чи навіть до 50. Але поки що вони не готові говорити про те в осяжній перспективі,

– сказав Рахманін.

Нагадаємо, що в Україні призову підлягають військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років, які отримують повістки. При цьому громадяни віком від 18 до 25 років повинні бути готові до військової служби, але мобілізації вони не підлягають.