У Раді відповіли, скільки українців планують мобілізувати до кінця 2024 року

До кінця 2024 року Україна планує мобілізувати ще 200 тисяч новобранців. Однак ці плани навряд чи вийде реалізувати.

Про це пише The Times з посиланням на секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної оборони Романа Костенка.

Дивіться також Financial Times припустили найоптимістичніший сценарій проходження зими для України

Мобілізація в Україні

За даними НАТО, Росія набирає близько 30 тисяч військових щомісяця, зазнаючи "дуже великих" втрат.

Ціль у 200 000 може бути все більш необхідною, але її також стає все важче досягти,

– йдеться у публікації.

Офіцер одного з ТЦК в Одесі розповів, що вони не мобілізують навіть 20% від заявленої норми. В деякі дні він роздавав понад 100 повісток, проте відгукнулася лише "жменька чоловіків". У розмові із журналістом чоловік поскаржився на картину корупції, безгосподарності та розчарування у своєму відділі, через що "неможливо досягти наших цілей.

Працівник ТЦК також розповів, що у деякі дні більш ніж половина чоловіків, які приходять у військкомат, мають захворювання, які роблять їх непридатними, наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ.

"Багато людей ми привозимо на обстеження лише для того, щоб з’ясувати, що вони насправді хворі", – сказав він.