В Україні з'являться "інспектори з військового обліку": чим вони займатимуться

Національне агентство кваліфікацій затвердило професійний стандарт "Інспектор з військового обліку". Що робитимуть такі фахівці.

Таку новину розповів полковник Олексій Дудка, головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти та науки Генерального штабу ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АрміяInform.

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Хто такі інспектори з військового обліку

За словами Дудки, чинне законодавство вимагає від підприємств забезпечення військового обліку. Наразі в Україні функціонує понад мільйон підприємств, але кваліфікованих фахівців у цій сфері бракує. Затверджений стандарт стане орієнтиром для роботодавців і визначатиме обов’язки інспекторів, яких залучатимуть для ведення обліку на підприємствах.

Зареєстрований 19 грудня документ є важливим національним регулятором.

Тепер будь-яка компанія, яка планує взяти до себе на роботу фахівця – інспектора з військового обліку – ознайомившись з цим а, знатиме, яку людину потрібно винайняти, щоб у них з військовим обліком було все гаразд, щоб у них не було штрафів. Тому що держава досить серйозно взялась за це питання,

– зазначив Дудка.

Він підкреслив, що раніше цій сфері приділяли недостатньо уваги, однак через актуальність мобілізаційних питань держава значно посилила контроль. Стандарт покликаний допомогти як роботодавцям, так і військовозобов’язаним працівникам краще розуміти свої права та обов’язки.

Першим кроком для підприємств, за словами полковника, має стати направлення своїх працівників на спеціалізовані курси підвищення кваліфікації. Наразі близько 20 навчальних закладів проводять такі навчання. Після їх завершення фахівці відповідатимуть вимогам нового стандарту.

Очікується, що це нововведення суттєво підвищить ефективність мобілізаційної роботи на всіх рівнях – від малого бізнесу до державного масштабу.