Мобілізація в Україні: хто повинен з'явитися в військкоматі навіть без повістки

Деякі категорії військовозобов'язаних мають з'явитися до військкомату навіть у випадку, якщо їм не надходила повістка. Це потрібно як для уточнення данних, так і для проходження ВЛК.

Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження воєнного стану та мобілізації. Таким чином призов військовозобов'язаних до лав ЗСУ триватиме принаймні до 14 лютого 2024 року.

Дивіться також "Новий Ізраїль"? Чи скасують в Україні призов, що таке рекрутинг і для чого його вводять

У ТЦК – без повістки

В окремих випадки військовозобов'язані чоловіки чи жінки мають самостійно направитися у ТЦК для уточнення данних або ж проходження ВЛК. Таким чином, заявитися у центр комплектування навіть за відсутності повістки на руках потрібно у таких випадках:

для підтвердження наявності відстрочки через освіту, якщо освітній заклад не відправляє документи в ТЦК;

у разу зміни будь-яких персональних даних, сімейного стану, народження дітей ― для уточнення даних;

у разі зміни місця роботи ― для уточнення даних;

у разі зміни місця проживання ― протягом семи днів для взяття на військовий облік за новим місцем проживання;

у разі закінчення дії постанови ВЛК про придатність до військової служби або у разі серйозних змін у стані здоров’я, якщо постанова ВЛК все ще діє;

для отримання відповідних дозволів у разі зняття з обліку для виїзду за кордон менше, ніж на 3 місяці.

Юристи також радять особам, які мають хронічні захворювання, самостійно зробити завірені нотаріусом копії медичних заключень та відправити їх до військкомату поштою. Обов'язково потрібно прикріпити опис. За їх словами, в ТЦК буде відповідне ставлення до людини, яка повідомила про стан здоров'я навіть без офіційної вимоги.

Повістки через Дію

Українських електронний реєстр "Оберіг" вже готовий майже на 90%. У ньому зберігатиметься інформація про військовозобов'язаних, такі як професія, сімейний стан, медичні показники та інше. Також цей ця ініціатива передбачає створення кабінету, де особа може побачити свої дані, а також за потреби змінити їх.

Як пояснив адвокат Роман Лихачов, це зовсім не означає, що повістки будуть надходити через застосунок Дія. Цей механізм ніяк не відпрацьований. Окрім цього, людина вважається повідомленою про потребу явитися у ТЦК лише тоді, отримує повістку особисто. Якщо говорити про повідомлення, то важко довести, що людині її вручили.

Так само не можуть блокувати картки за неявку до військкомату – немає механізму, який дозволяє це робити.