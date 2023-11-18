Будуть шукати ухилянтів: в одній з областей України посилять мобілізацію
Джерело:Олександр Прокудін
В Україні тривають заходи воєнного стану і загальної мобілізації військовозобов'язаного населення від 18 до 60 років. Зрештою в одній з областей нашої держави вирішили посилити мобілізаційні заходи.
Мовиться про Херсонську область. Зокрема, там також планують шукати військовозобов'язаних українців, які переховуються чи ухиляються від служби у лавах Збройних Сил.
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Херсонська область посилює мобілізацію
Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про кілька важливих рішень, які ухвалили на крайньому засідання Ради оборони Херсонської області. Одне з них стосуватиметься мобілізації населення та пошуку ухилянтів.
Національній поліції доручено активізувати роботу з пошуку осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку,
– наголосив він.
Крім того, за словами глави Херсонщини, на блокпостах перевірятимуть, чи не проігнорував військовозобов'язаний отриману раніше повістку.
Також він сказав, що відтепер у Херсон не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території громади.
"Винятки – захисники й захисниці, котрі проживають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування", – зауважив Прокудін.
Наостанок він сказав, що на Раді оборони вирішили заборонити публікацію фото та відео, за якими можна точно визначити місце російського "прильоту" по Херсонській області.
Незаконно виїхати за кордон могли майже 20 тисяч українців
- Журналісти BBC, посилаючись на дані сусідніх до України держав, розповіли, що близько 20 тисяч українців могли уникнути мобілізації й виїхати за кордон. Ще майже така ж кількість намагалася це зробити.
- Автори матеріалу наголосили, що 14 313 осіб хотіли перейти кордон пішки або переплисти річкою. Ще 6 800 – хотіли використати підроблені документи, з вигаданими хворобами.
- Відреагував на цей матеріал представник президента України у Верховній Раді Федір Вениславський. Він заявив, що уникнути мобілізації намагаються від 1 до 5% чоловіків, а вони не мають вирішального значення для оборони України.