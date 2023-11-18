Будуть шукати ухилянтів: в одній з областей України посилять мобілізацію

В Україні тривають заходи воєнного стану і загальної мобілізації військовозобов'язаного населення від 18 до 60 років. Зрештою в одній з областей нашої держави вирішили посилити мобілізаційні заходи.

Мовиться про Херсонську область. Зокрема, там також планують шукати військовозобов'язаних українців, які переховуються чи ухиляються від служби у лавах Збройних Сил.

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Херсонська область посилює мобілізацію

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про кілька важливих рішень, які ухвалили на крайньому засідання Ради оборони Херсонської області. Одне з них стосуватиметься мобілізації населення та пошуку ухилянтів.

Національній поліції доручено активізувати роботу з пошуку осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку,

– наголосив він.

Крім того, за словами глави Херсонщини, на блокпостах перевірятимуть, чи не проігнорував військовозобов'язаний отриману раніше повістку.

Також він сказав, що відтепер у Херсон не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території громади.

"Винятки – захисники й захисниці, котрі проживають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування", – зауважив Прокудін.

Наостанок він сказав, що на Раді оборони вирішили заборонити публікацію фото та відео, за якими можна точно визначити місце російського "прильоту" по Херсонській області.

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