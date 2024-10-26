Бронювання військовозобов'язаних частково відновили

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас в нашій державі частково відновили бронювання військовозобов'язаних.

Уряд України ухвалив рішення, що працівники, які отримали бронювання до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін його на аналогічний термін. Аудит рішень стосовно цього питання триває.

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Кількість критично важливих підприємств аномально зросла

Таке рішення покликане забезпечити стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, зокрема тих, які працюють на оборону.

Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причиною його проведення стало аномальне зростання кількості критично важливих підприємств і кількості заброньованих працівників.

Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань,

– мовиться в повідомленні.

За його результатом відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи носять вони потенційно корупційний характер. Після цього будуть створені нові критерії для бронювання, які скоригують так, щоб механізм працював і на користь оборони, і на користь економіки.