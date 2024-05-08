Юристка пояснила, чи можуть умовно засуджених повторно призвати до лав ЗСУ
Джерело:Суспільне
Згідно з законом про мобілізацію, засуджених громадян можуть призвати до лав української армії. Це стосується й тих, кого раніше кваліфікували як ухилянта.
Про це розповіла юристка ГО "Юридична сотня" Інна Сімакіна. Таким чином умовний чи колишній реальний термін не є підставою для звільнення від військової служби.
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Пояснення юристки
Інна Сімакіна пояснила, що зараз військову службу можуть взяти людей, які були раніше засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт, за вчинення кримінального проступку, а також за вчинення не тяжкого злочину, зокрема, зі звільненням від відбування покарання.
Окрім цього, юристка згадала й статтю 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає самовідповідальність за ухилення. Вона пояснила, що ця стаття передбачає відповідальність у вигляді обмеження або засудження на строк від трьох до п'яти років. Однак це не означає, що таку людину не зможуть мобілізувати.
Відповідно, ухилянт, який вже був засуджений за ухилення від військової служби і навіть який був звільнений умовно, може далі також бути призваний на військову службу,
– констатувала вона.
Зупинення розгляду кримінальних справ
- Журналісти NGL.media виявили тисячі випадків, коли обвинувачені у кримінальних злочинах добровільно мобілізуються, після чого суди зупиняють розгляд їхніх справ.
- У законодавстві міститься норма про те, якщо обвинувачений "був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до звільнення з військової служби".
- Журналісти проаналізували близько 400 справ і виявили, що 25% підозрюваних вчинили сам злочин, коли уже були військовослужбовцями. Решту справ зупинили вже після мобілізації. І зовсім малій частці громадян відмовили у такій можливості.
- Більшість зупинених справ стосувалися таких злочинів як крадіжка, хабарництво, ДТП, так зґвалтування або поміч у замовленні вбивства.