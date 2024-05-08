Юристка пояснила, чи можуть умовно засуджених повторно призвати до лав ЗСУ

Згідно з законом про мобілізацію, засуджених громадян можуть призвати до лав української армії. Це стосується й тих, кого раніше кваліфікували як ухилянта.

Про це розповіла юристка ГО "Юридична сотня" Інна Сімакіна. Таким чином умовний чи колишній реальний термін не є підставою для звільнення від військової служби.

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Пояснення юристки

Інна Сімакіна пояснила, що зараз військову службу можуть взяти людей, які були раніше засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт, за вчинення кримінального проступку, а також за вчинення не тяжкого злочину, зокрема, зі звільненням від відбування покарання.

Окрім цього, юристка згадала й статтю 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає самовідповідальність за ухилення. Вона пояснила, що ця стаття передбачає відповідальність у вигляді обмеження або засудження на строк від трьох до п'яти років. Однак це не означає, що таку людину не зможуть мобілізувати.

Відповідно, ухилянт, який вже був засуджений за ухилення від військової служби і навіть який був звільнений умовно, може далі також бути призваний на військову службу,

– констатувала вона.

Зупинення розгляду кримінальних справ