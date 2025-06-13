Мобілізація в'язнів: як відбувається в червні та кого не зможуть призвати

У 2024 році набув чинності закон, який дозволяє засудженим мобілізуватися на службу у лавах ЗСУ. Водночас деякі категорії засуджених не підлягають призову.

Про мобілізацію в'язнів зібрав інформацію 24 Канал із посиланням на статтю 37 закону про військовий обов’язок і службу.

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Що відомо про мобілізацію в'язнів

Серед засуджених, яких не мобілізують через наступні злочини:

сексуальне насильство;

судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156/1, 258-258/6, частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

ті, хто посягав на життя правоохоронців;

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;

ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо);

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане зі зґвалтуванням.

Серед засуджених, які можуть піти до війська:

відповідність психічного стану та стану здоров’я ув’язненого вимогам служби в ЗСУ (проходження попереднього медичного огляду у в’язниці, а далі проходження ВЛК);

більше як три роки терміну перебування у в’язниці до закінчення визначеного покарання;

така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють;

мобілізація в’язнів, а точніше реалізація щодо таких категорій громадян механізму УДЗ тільки за рішенням суду;

добровільність такого рішення самим ув’язненим;

потрібна згода від командира військової частини.

Раніше у Міністерстві юстиції заявляли, що Україна може мобілізувати до лав ЗСУ близько третини в'язнів.

"Сьогодні до лав ЗСУ долучились понад 8 300 засуджених, ще 1 000 заяв перебувають на розгляді. У нас мобілізувалось також 100 жінок. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20 – 30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави", – розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.