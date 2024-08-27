Чи будуть мобілізовувати правоохоронців на пенсії у вересні

Працівники правоохоронних органів зазвичай виходять на пенсію у 40 – 45 років. Це робить можливою їхню мобілізацію до 60 років.

Проте є думка, що пенсіонерів-поліцейських не мобілізують. Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський назвав це питання маніпулятивним, про що писало Українське радіо.

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Чи будуть мобілізовувати правоохоронців на пенсії

За словами Веніславського, жодних обмежень на мобілізацію громадян, які вийшли на пенсію після служби в правоохоронних органах у віці 40 – 45 років, немає. Відтак, їх усіх переводять зі спеціального обліку на загальний військовий облік.

Якщо поліцейський за станом здоров'я визнається придатним до військової служби, то він підлягає мобілізації на загальних засадах,

– сказав Веніславський.

Крім цього, раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін казав, що державні службовці, які є військовозобов’язаними та не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

Детальніше про усі зміни у законодавстві читайте у матеріалі 24 Каналу – Нові повістки, облік 16-річних і хто не матиме відстрочки: якою буде мобілізація у вересні.