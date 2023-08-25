Мобілізація у вересні: як відбуватиметься і хто може розраховувати на бронь

Загальну мобілізацію продовжено до 15 листопада, а це означає, що до лав ЗСУ продовжуватимуть призивати військовозобов'язаних. Отримати повістки для уточнення даних або проходження медкомісії можуть усі чоловіки призивного віку.

При цьому у вересні відбудуться незначні зміни у процесі мобілізації. Це випливає із законопроєкту № 9342. 24 Канал роз'яснює, що саме зміниться, а що залишиться без змін.

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Звузили коло осіб, які можуть отримати відстрочку

В Україні звужується перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Законопроєкт вносить правки до статті 23 частини 11 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Законопроєкт передбачає, що громадяни, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи не підлягають мобілізації лише за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних у відповідно до закону їх утримувати.

Якщо говорити узагальнено, то у вересні процес мобілізації не зазнає суттєвих змін:

на службу продовжать призивати придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років із наявністю бойового досвіду або без;

також мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу у запасі чи резерві.

На службу можуть потрапити громадяни віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу, але підписали контракт із ЗСУ; зняті та виключені з військового обліку чоловіки, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.

Мобілізації підлягають особи з інвалідністю, які мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, але добровільно погодилися проходити службу за місцем проживання.

Хто може отримати бронь

Законодавством передбачено перелік осіб, які можуть отримати бронь від мобілізації. Так, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють: