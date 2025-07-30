В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаним громадянам потрібно пройти військово-лікарську комісію.

Хто видає направлення на ВЛК військовим та цивільним, як його отримати – повідомляє 24 Канал.

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Як отримати направлення на ВЛК та хто його видає?

З травня 2025 року направлення на ВЛК можна отримати онлайн за власним запитом у застосунку Резерв+. Однак це стосується військовозобов'язаних, які є в базі Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг", інтерфейс взаємодії через кабінет якого здійснюється застосунком.

У Резерв+ можна ініціювати отримання направлення. Після цього протягом доби буде визначено місце і час для обстеження.

Варто зазначити, що постановою КМУ 560, передбачено, що військовозобов'язані з відстрочкою не направляються на ВЛК і можуть бути викликані в ТЦК повісткою. Повістка на ВЛК, як і повістка на уточнення даних, за законом може бути згенерована через "Оберіг" та направляється поштою рекомендованим листом за місцем проживання.

Окрім цього, для військових, які проходять службу, не мають можливості отримати направлення на ВЛК онлайн, існує інший порядок направлення, а саме:

направлення від командира військової частини після повернення з лікування або відпустки за станом здоровʼя;

направлення на ВЛК лікарем, який проводить лікування (таке обстеження проводиться у тому медичному закладі, де військовий на лікуванні до повернення в частину);

направлення через ТЦК.

Варто зауважити, що ВЛК після лікування необхідно пройти до повернення в частину, або до тієї дати, коли частина вимагає прибуття. В іншому випадку доведеться прибувати в частину й просити направлення на ВЛК в командира рапортом, оскільки обстеження не було проведено після лікування.

Юристи правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" зазначають, що направлення на ВЛК можна просити рапортом у командира у разі погіршення стану здоров’я, навіть якщо не було поранення.

Вони нагадують, що в Статуті внутрішньої служби вказано положення, де передбачено, що на стаціонарне лікування поза розташуванням військової частини військові направляються за висновком лікаря військової частини, а для надання невідкладної допомоги за відсутності лікаря – черговим фельдшером (санітарним інструктором) медичного пункту з одночасним доповіданням про це начальникові медичної служби та черговому військової частини.

Зазначимо, що до лікувальних закладів такі хворі доправляються у супроводі фельдшера (санітарного інструктора).