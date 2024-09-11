Як ВПО можуть отримати відстрочку від мобілізації: пояснення юриста

За законом, загальна мобілізація в Україні охоплює громадян віком від 18 до 60 років, зокрема й внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак частина жителів країни має право на відстрочку.

Порядок організації та ведення обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів регулюється постановою Кабінету Міністрів України №1487. Про нюанси оформлення відстрочки розповів адвокат Дмитро Франчук.

Читайте також Мобілізація у вересні: право на відстрочку дали ще одній категорії громадян

Як відбувається мобілізація переселенців в Україні

У постанові Кабміну прописані умови військового обліку, взяття та зняття з нього людей зі статусом ВПО.

Зазначається, що громадяни, які приїхали з тимчасово окупованих територій, можуть бути взяті на персонально-первинний і персональний військовий облік після того, як їх зареєструють як переселенців і внесуть у районні або міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Для цього необхідно подати такі документи:

Заява

Паспорт громадянина України

Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного

Для осіб, звільнених у запас – обліково-послужна картка, припис військової частини

Для тих, хто був звільнений за станом здоров’я або сімейними обставинами: свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення

Рішення військово-лікарських комісій про придатність до військової служби в мирний або воєнний час (за наявності)

За словами Дмитра Франчука, люди зі статусом ВПО мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони перебувають у складних життєвих ситуаціях. Варто зазначити, що рішення про мобілізацію переселенців приймаються в індивідуальному порядку, при цьому враховуються життєві обставини кожної людини.

Важливо! Щоб отримати відстрочку внутрішньо переміщені особи повинні мати відповідні документи, які підтверджують їхній статус.

До слова, раніше стало відомо, що вже зовсім скоро в Україні мають змінити систему бронювання. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що просто відкупитися від мобілізації буде неможливо.