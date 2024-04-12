Не все так просто: у Раді розповіли, за яким механізмом відбуватиметься мобілізація засуджених

Верховна Рада більшістю голосів підтримала у першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених. Голова партії монобільшості розповіла найголовніше, що потрібно знати з тексту ініціативи.

У середу, 10 квітня, 281 народний депутат натиснув на зелену кнопку під час голосування за законопроєкт №11079 про мобілізацію засуджених. Власне, обраниця Олена Шуляк наголосила, що призов на службу відповідних громадян можливий лише після дотримання ряду моментів.

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Нюанси щодо мобілізації засуджених

За словами голови партії "Слуга народу", насамперед важливо, що мобілізація засудженого громадянина можлива лише у разі його згоди на це. Ба більше, позитивне рішення повинна ухвалити військова частина, яка бере на службу добровольця.

Якщо засуджений добровільно хоче боронити державу, бути мобілізованим, він пише відповідну заяву. Ця заява розглядається командиром військової частини. Обов'язково відбувається добровільна історія з обох сторін: є згода і засудженого, і військової частини,

– акцентувала Шуляк.

Парламентарка додала, що засуджений після написання заяви та позитивної відповіді з боку військової частини повинен буде пройти два етапи медичного контролю:

у місці, де він відбуває покарання;

у ВЛК відповідної частини.

Як констатувала Шуляк, для кожного засудженого, що захотів добровільно боронити країну, обов'язковою також буде психологічна експертиза. Без неї мобілізація неможлива.

Крім того, без рішення суду засудженого не зможуть взяти на службу. Голова партії монобільшості заявляє, що у судовому порядку має відбутися розгляд щодо умовно-дострокового звільнення.

Не можуть скористатися такою можливістю особи, які засуджені за тяжкі злочини: вбивства, сексуальне насилля, проти нацбезпеки держави,

– сказала Олена Шуляк.

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Уточнимо наостанок, що законопроєкт про мобілізацію засуджених подали 13 березня. У той час міністр юстиції Денис Малюська говорив, що не розуміє: чому люди, які не становлять суспільної небезпеки – тобто не скоювати насильницьких злочинів – досі не воюють. Однак разом з тим, за його словами, служба в армії не є різновидом покарання.

Підтримали ініціативу не всі народні обранці:

29 депутатів утримались;

36 вирішили не голосувати.

Цікаво, що не було жодного голосу проти відповідного законопроєкту. Окрім того, парламентарі наголошують, що будуть доопрацьовувати текст документа до другого читання.