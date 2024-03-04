Корупціонер може бути патріотом, – Малюська про те, кого із засуджених треба мобілізувати

Міністр юстиції Денис Малюська виступає за примусову мобілізацію окремих категорій засуджених. Зокрема, посадовець вважає, що на фронт спокійно можна відправляти корупціонерів.

Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію пропонує, що засуджені, які отримали умовний термін, можуть добровільно піти воювати. У Міністерстві юстиції хочуть виключити "добровільність" із цієї норми, адже захищати батьківщину – це обов'язок кожного громадянина.

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Корупціонерів можна "спокійно" призивати

Так, міністр юстиції Денис Малюська вважає цілком безпечним призов осіб, засуджених за корупційні злочини. На питання журналіста, чи можна таким людям довіряти, адже вони, мовляв, не патріоти своєї держави, посадовець зазначив, що це не обов'язково має бути так.

За словами міністра, такі люди навіть часто патріоти, просто вони жадібні. До того ж, у нас в країні, за словами Малюськи, десятиліттями культивували корупцію. Скажімо, мало хто у своєму житті не давав навіть найменшого хабаря у вигляді "подарунків" вчителям, лікарям або патрульним.

Безумовно, зазначає посадовець, що таке явище слід викорінювати. Але у будь-якому разі, корупційний злочин – не перешкода для мобілізації.

Малюська наголосив, що кожен громадянин повинен захищати свою державу. Він не розуміє, чому засуджені повинні бути у привілейованому становищі, ніж інші, які ризикують своїм життя на фронті.

Чи безпечно мобілізувати засуджених

На думку Малюськи, треба мобілізувати не лише тих, хто отримав умовний термін покарання, але й тих, хто потрапив до в'язниці за ненасильницькі злочини. За його словами, в Україні щонайменше 50 тисяч людей, які мають судимість і перебувають на волі. Усі вони можуть бути мобілізовані.

: Водночас міністр визнає, що на початку війни існував інтерес навіть до тих, хто отримав термін за тяжкі злочини, того, хто вміє вбивати. Їх хотіли використати для особливих спецоперацій.

Історія із тими, хто перебуває за гратами, складніша. З них значно менше тих, кого можна було б залучити до ЗСУ. Втім, у цьому випадку також йдеться про тисячі осіб, які могли б стати на захист країни.

Малюська наголосив, що перевірка, наскільки суспільно безпечними є ці люди, не займе багато часу. Адже вже кожен із засуджених проходив подібні тести на визначення ймовірності вчинення повторного злочину. Міністерство юстиції може надати цю інформацію до ТЦК.

Міністр вважає, що цілком безпечно призивати, наприклад, порушників ПДР, коли наслідки були не умисними. Він переконаний, що з "автомата побратимів вони точно вбивати не будуть".