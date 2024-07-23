Майже 4 тисячі звільнених в'язнів служать в ЗСУ: вже є поранені та загиблі

Станом на сьогодні у Збройних силах України служать 3,8 тисячі звільнених в’язнів, які підписали контракт із ЗСУ. Водночас попит на мобілізацію серед ув’язнених зменшується.

Втім, є можливість залучити до служби близько 5 тисяч осіб. Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Чи є серед ув'язнених попит на мобілізацію

Костенко повідомив, що станом на сьогодні у ЗСУ служать 3,8 тисячі звільнених в’язнів, які підписали контракт.

3,8 тисячі ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі,

– розповів секретар комітету.

Костенко зазначив, що наразі попит на мобілізацію до ЗСУ серед ув’язнених зменшився, оскільки основна частина вмотивованих людей вже вступили на службу. Однак, за його оцінками, вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув’язнених.

Окрім цього, він висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

Нагадаємо, що закон про мобілізацію засуджених Зеленський підписав 17 травня 2024 року. Він дав можливість залучити до військової служби тих, хто отримав строк за нетяжкі злочини.