"Ми не Вагнери": українські колишні засуджені розповіли, як проходять службу в ЗСУ

За новим законом, деякі категорії ув'язнених можуть мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Вони не тільки проходять службу в українській армії, а й беруть участь у бойових діях.

Серед колишніх засуджених, які обрали службу в армії в обмін на зняття судимості, є хто відбував покарання за шахрайство, крадіжки, розповсюдження наркотиків, а також за економічні злочини.

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Як колишні засуджені долучаються до армії

У сюжеті проєкту "Український свідок" колишні ув’язнені, а нині — військовослужбовці 68 ОЄБр, розповіли як вони потрапили до війська, як проходить служба та чи зберігаються у підрозділах із засудженими порядки, притаманні місцям позбавлення волі.

Військовослужбовець із позивним "Спарта" відбував покарання за шахрайство.

Позичив гроші і не віддав, Відсидів один рік із трьох. А в цілому я провів у місцях позбавлення волі близько 12 років життя,

– розповів він.

"Хакер" у цивільному житті "відсидів" 16 років за обкрадання магазинів. А свій позивний отримав за те, що вміє зламувати телефони росіян.

Найцікавіше з того, що я знаходив у їхніх смартфонах — це карти, посадки, де вони ховаються. Я відбував покарання, мені лишалося три роки. Мене звільнили умовно-достроково. Підписав контракт, і нині я тут,

– поділився колишній засуджений.

Боєць із псевдо "Німий" відбув 2 роки покарання з 9, призначених за розповсюдження наркотичних речовин.

Мені 46 років. Що мені втрачати? У тюрмі за 7 років, що мені лишалися, я би опустився до невідомо чого. А тут у будь-якому разі цікавіше,

– сказав він.

Про мобілізацію із жіночих колоній розповіла Ірина, яка відбувала покарання за економічний злочин. З дев'яти років, які призначив суд, вона відбула два, а після ухвалення Верховною Радою закону № 11079-1 вирішила піти до війська.

На наступний день після прийняття закону начальник відділення під час перевірки запропонувала бажаючим вступити до лав ЗСУ та написати відповідну заяву. З жіночої колонії на службу пішли найадекватніші. Це ті, хто, приміром, посварився чоловіком, і тут вже або він її, або вона його. Такі жінки можуть отримати строк до 15 років, але це нормальні дівчата або, які вели нормальний спосіб життя,

– розповіла Ірина.

До слова, раніше стало відомо, що станом на сьогодні у Збройних силах України служать 3,8 тисячі звільнених в'язнів, які підписали контракт із ЗСУ.

