Окремі підрозділи та спеціальний нагляд: якою може бути військова служба для засуджених

Народні депутати прийняли за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. До другого читання цей документ ще може змінитися, але вже відомо, що взяти до рук зброю зможуть далеко не всі ув'язнені.

Законопроєкт передбачає, що засуджені мають дати згоду на мобілізацію, мати належний стан здоров'я та відповідати низці інших категорій. Крім цього, зважатимуть на важкість їхніх злочинів.

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Хто не зможе бути мобілізованим

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк зауважила, що мобілізація засуджених підпадає під категорію не надто популярних рішень, які не можуть всім подобатися. Наразі законопроєкт пройшов перше читання, тому не варто виключати, що будуть певні правки. Їх розглядатиме правоохоронний комітет, а вже потім відбудеться голосування в сесійній залі.

Обов'язковою умовою буде медичний огляд, який проходитимуть двічі. Спершу в місці, де ув'язнені відбувають покарання, а другий – безпосередньо під час проходження ВЛК.

Всі засуджені, які виявили бажання бути мобілізованими, і захищати країну, обов'язково проходитимуть психологічну експертизу, також обов'язково буде потрібна згода командира військової частини,

– розповіла Олена Шуляк.

Відтак суд має розглянути заяву засудженого та ухвалити рішення, чи може ця людина підписати контракт і бути умовно-достроково звільненою.

Звичайно будуть винятки. Не зможуть підписати контракт і бути мобілізованими люди, які скоїли злочини проти основ національної безпеки, колаборанти, які здійснили вбивства, інші тяжкі злочини, такі як сексуальне насильство,

– додала Шуляк.

Крім цього, відбуватиметься певний адміністративний нагляд. Його здійснюватимуть командири частин, в яких перебуватимуть засуджені. Мовиться про спеціальний військовий облік. Якщо засуджений, який підписав контракт, піде з поля бою, то кримінальна відповідальність для нього буде більшою.

Всі засуджені будуть служити в окремих спецпідрозділах, або в окремих військових частинах. Вони не перебуватимуть разом з нашими військовослужбовцями,

– підсумувала Шуляк.

Мобілізація засуджених: що відомо