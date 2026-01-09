Чи торкнеться жінок оновлення військових даних: в ТЦК дали чітку відповідь
- Військовозобов'язаними є жінки певних спеціальностей, зокрема медичних та фармацевтичних; вони повинні оновлювати дані в ТЦК.
- Оновлення даних можна здійснити через портал Дія, мобільний застосунок Резерв+, особисто в ТЦК та СП або через ЦНАП.
Мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які є військовозобов'язаними. Водночас деяким жінкам також потрібно систематично оновлювати дані в ТЦК.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальниці групи комунікацій Кіровоградського ОТЦК та СП Поліни Кравченко для видання "Гречка".
Кому потрібно оновлювати дані?
Поліна Кравченко пояснила, що військовозобов'язаними є жінки певних спеціальностей та професій. Йдеться зокрема про:
- медичні та фармацевтичні спеціальності (лікарі, фармацевти тощо);
- інші професії, що відповідають військово-обліковим спеціальностям зі списку Міноборони.
За законом, ці жінки формально підлягають військовому обліку, однак не можуть бути мобілізовані без добровільної згоди.
Для них також обов'язковим є оновлення даних:
- через портал Дія або мобільний застосунок Резерв+;
- особисто в ТЦК та СП;
- через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
За словами представниці ТЦК, це робиться для актуалізації адреси, стану здоров'я, роботи.
Як цифровізація змінює мобілізацію?
Міноборони України оновило застосунок Резерв+, додавши автоматичне відображення фото користувача в електронному документі Резерв ID.
Також у застосунку з’явилася можливість увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки від ТЦК поштою. Повідомлення є інформаційним і не вважається врученням повістки.
У Міноборони обіцяють, що протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.