Жінки мають проходити обов'язкову військову підготовку і бути військозобов'язаними, – Бобровська

Народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що жінки віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити базову військову підготовку. Водночас, за її словами, примусово "з вулиці" жінок ніхто не мобілізуватиме.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву депутатки та членкині парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Чи буде в Україні мобілізація жінок

Закон "Про військовий обов'язок та військову службу" передбачає, що жінки лише за власним бажанням можуть долучитися до лав Сил оборони. Лише жінки з певними військово-обліковими спеціальностями, зокрема медикині, мали оновити свої дані та стати видимими для ЗСУ.

Соломія Бобровська наголосила, що примусово "з вулиці" жінок не будуть мобілізувати. За її словами, жодних таких пропозицій та ініціатив від Генштабу чи громадянського суспільства не було.

Я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними,

– пояснила народна депутатка.

Як додала Бобровська, така пропозиція не передбачає обов'язкову службу, а лише наявність досвіду в жінок на випадок повторної повномасштабної або неповновштабної війни в Україні.

Мені дивна зараз така істерія з приводу жінок і мобілізації. В нас достатньо чоловічого мобілізаційного ресурсу для того, щоб призвати до лав Збройних Сил. Але про примусову мобілізацію жінок взагалі мова не йде і ця тема абсолютно штучно підігрівається,

– підсумувала політикиня.

До слова, раніше в застосунку Резерв+ запровадили відстрочку від мобілізації. Новація запрацювала вже 8 листопада, але не для всіх користувачів.