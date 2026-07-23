Чи планується в Україні в серпні мобілізація жінок

Під час воєнного стану жінки з певною освітою зобов'язані перебувати на військовому обліку. Проте їхній призов залишається добровільним.

Йдеться про тих жінок, хто здобули медичну освіту. Про це повідомляє УНІАН.

Що відомо про військову службу для жінок?

На даний момент жінки не підлягають мобілізації. Найближчим часом влада не планує змінити це. В законі №3543 написано, що лише громадяни чоловічої статі підлягають призову у воєнний час.

Проте, попри відсутність мобілізації, жінки можуть потрапити у військо. Будь-яка українка може добровільно підписати контракт на військову службу. В ЗСУ станом на 2026 рік перебувають десятки тисяч військовослужбовиць.

Попри те, що мобілізація в Україні для жінок залишається добровільною, військовослужбовиці не зможуть покинути армію до закінчення воєнного стану або наказу про демобілізацію. Також вони не зможуть перетнути державний кордон без дозволу свого командування.

Які жінки є військовозобов'язаними?

Зазначимо, що деякі категорії українок мають стати на військовий облік, проходити ВЛК та повідомляти ТЦК про зміни особистих даних. Це стосується тих жінок, які здобували професії:

медика;

стоматолога;

медсестри;

акушера;

фармацевта;

Навіть якщо вони ніколи не працювали за фахом, вони все одно мають стати на облік. Медична освіта робить жінку військовозобов’язаною.

Зверніть увагу! У разі порушення правил обліку їм можуть надіслати штраф ТЦК. Вони мають право виїзду за кордон.

Нагадаємо, у квітні 2026 року деяких жінок в Україні оголошували у розшук та ставили на військовий облік через законодавчі прогалини, проте примусової мобілізації не відбувалося. Тоді народний депутат Веніславський заявив, що в парламенті зареєстрували законодавчі акти для виправлення ситуації з військовим обліком жінок.