Мобілізація жінок: кого можуть призвати до війська

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Час від часу з'являються розмови про мобілізацію жінок.

Українських жінок можуть мобілізувати до війська лише за добровільною згодою. Про це пише 24 Канал із посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Дивіться також Жінки мають проходити обов'язкову військову підготовку і бути військозобов'язаними, – Бобровська

Хто має стати на облік

Мобілізація відбувається тільки добровільно, проте на військовий облік мають стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Мовиться про жінок-медиків від 18 до 60 років, яких визначать придатними до служби за станом здоровʼя.

При цьому військовий облік не означає обов'язкову мобілізацію жінок. За законом про зміни в умовах мобілізації, жінки, які стоять на військовому обліку, під час воєнного стану можуть служити тільки за власним бажанням.

У мирний час вони можуть служити тільки за контрактом або у резерві.

Жінки ж, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю, із затвердженого Міноборони списку, не повинні обовʼязково ставати на військовий облік. Вони можуть зробити це добровільно.