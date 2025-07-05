Мобілізація жінок: чи можуть призвати на службу та що варто знати про військовий облік

Жінки можуть добровільно вступити на військову службу. Проте деякі з них повинні в обов'язковому порядку стати на військовий облік.

Варто зауважити, що постановка на облік у ТЦК не завжди передбачає мобілізацію. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про військовий облік та мобілізацію жінок

З 1 жовтня 2023 року в Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою повинні стати на військовий облік. Це дає можливість побачити об’єктивні резерви медичного персоналу, змогу визначити наявний медичний потенціал серед жінок та їхню готовність допомагати в умовах воєнного стану.

У зв'язку з цим з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували.

Варто зауважити, що облік не обов'язково означає мобілізацію, а лише потрібен для узагальнення даних про наявний резерв медиків у державі. Такі норми законодавчо закріплено ще 1992 року частиною 11 статті 1 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Жінки медичних професій підлягають військовому обліку, якщо вони відповідають віковим та медичним критеріям для проходження служби.

Згідно з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487, жінки, які мають відповідну медичну та фармацевтичну освіту, але не перебувають на обліку у ТЦК, можуть влаштовуватись на роботу як невійськовозобов’язані ще протягом трьох років, тобто до кінця 2026 року.

Проте роботодавці повинні повідомити ТЦК та СП про те, що співробітниця їх організації/установи має медичну освіту, але не перебуває на військовому обліку. Водночас, якщо жінка працює не за фаховою спеціальністю та не надавала роботодавцю документ про наявну медичну освіту, то ТЦК ця інформація не стане доступною жодним чином.

Важливо додати, що українки, які перебувають на військовому обліку, зможуть перетинати кордон під час воєнного стану. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

Однак, нова хвиля занепокоєння щодо мобілізації жінок поширилася наприкінці вересня 2024 року. Саме тоді на вебпорталі Верховної Ради зареєстрували проєкт №12076, який пропонує внести зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

У ньому йдеться про уточнення норм щодо військового обліку жінок, які мають бажання пройти базову військову підготовку. Згідно із запропонованими змінами, перед початком служби вони, за власною згодою, будуть поставлені на військовий облік призовників.

Після базової підготовки таких жінок зараховуватимуть до військового обліку військовозобов'язаних. У січні 2025 року документ підписав президент Володимир Зеленський і у зв'язку з цим він набув чинності. Зазначимо, що, згідно з Конституцією України, всі зобов’язання, які покладені на чоловіків під час дії воєнного стану, автоматично поширюватимуться і на цих жінок.

Водночас законодавство про мобілізацію не передбачає обов’язкового проходження служби жінок у ЗСУ. Вони можуть долучитися до армії виключно на добровільній основі, уклавши відповідний контракт.