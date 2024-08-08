Чи можуть примусово мобілізувати військовозобов'язаних жінок

Відповідно до закону певні категорії жінок мають перебувати на військовому обліку. З 18 травня по 16 липня громадянки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, також повинні були оновити свої дані.

Військовозобов'язаними в Україні є жінки, які мають медичну, фармацевтичну та споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, професію. Також вони повинні бути придатними за станом здоров'я та віком.

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Чи призиватимуть жінок примусово

Юристи пояснили, що взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру з подальшим оформленням військово-облікового документа. У законі 3633-IX зазначено, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).

Також у цьому самому законі сказано, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час лише в добровільному порядку. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві також виключно в добровільному порядку (за контрактом).

Базову військову службу, яку запроваджує новий закон, жінки можуть проходити добровільно.