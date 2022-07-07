Скільки жінок стали на військовий облік з 24 лютого: відповідь Міноборони

У Міністерстві оборони вкотре спростували інформацію про те, що жінок невдовзі примусово мобілізовуватимуть. Водночас назвали, скільки їх добровільно стало на військовий облік з 24 лютого.

Відповідною інформацією поділилась під час телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона підкреслила, що про жодну примусову постановку жінок на військовий облік узагалі мови не йде, передає 24 канал.

Читайте також Мобілізація жінок: все, що потрібно про це знати та до чого варто готуватися

Жінок примусово не мобілізують

Ганна Маляр зазначила, що можуть бути певні зміни щодо постановки жінок на військовий облік. І про них, додала заступниця міністра, у Генштабі неодмінно сповістять.

З 2014 року і по сьогодні жодної жінки не була примусово мобілізована. А з 24 лютого 2022 року у нас мобілізованих близько 1000 жінок. Це ті, що самі добровільно прийшли та заявили про їхнє бажання мобілізовуватись,

– підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що вже цієї осені – з 1 жовтня – повинна запрацювати процедура, згідно з якою на військовий облік братимуть жінок. Але тут слід чітко розуміти, що мовиться не про всіх. Її потрібно буде проходити лише тим, чия професія входить до оновленого переліку спеціальностей.

Постановка на облік не означає миттєве відправлення на фронт

Слід також відмежовувати постановку на військовий облік від служби. Якщо жінка таки записалась, то це ще не означає, що її негайно ж відправлять на фронт. Мовиться про те, що її можуть мобілізувати або відправити служити, якщо у цьому буде відповідна необхідність.

Тим часом окупанти обманом "мобілізують" мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька: дивіться відео