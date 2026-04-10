Федоров пояснив, чому жінки потрапляють на військовий облік

Останнім часом мережею ширилися повідомлення про нібито підготовку до мобілізації жінок. Деякі з українок потрапили також на військовий облік.

Ситуацію прокоментував очільник Міноборони Михайло Федоров під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Суспільне.

До теми Чоловіки вже не справляються, – військовий про мобілізацію жінок

Як Федоров пояснив військовий облік для жінок?

Міністр оборони зазначив, що в системі стався збій. "Це була технічна проблема на боці Харківського ТЦК".

За його словами, усіх жінок, які помилково опинилися на військовому обліку, зняли з розшуку ТЦК й анулювали всі штрафи. Михайло Федоров також уточнив, що наразі проводяться заходи, щоб уникнути подібних ситуацій.

Я поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб подібних історій більше не було, і не було людського фактора, від якого можуть з'являтися взагалі такі ситуації на боці будь-якого ТЦК,

– сказав глава відомства.

До слова, раніше стосовно цього висловлювалися також у Сухопутних військах ЗСУ. Там наголосили, що такі заяви є безпідставними, маніпулятивними та можуть використовуватися ворогом для інформаційного впливу. У війську підкреслили: жодних змін у законодавстві з цього приводу немає, і відповідні механізми навіть не розробляються.

При цьому снайпер Микола "Раптор" у подкасті "Воїн волі" для 24 Каналу звернув увагу на проблеми з доукомплектуванням армії. За його словами, залучення нових військових ускладнюється низькою мотивацією серед населення та резонансними ситуаціями довкола ТЦК.

Він зазначив, що у війні зрештою доведеться брати участь усім, хто фізично на це здатний.

Яка ситуація з мобілізацією в Україні?