Чи потрібна Україні мобілізація жінок: радниця з гендерних питань ЗСУ дала відповідь

Наразі в Україні немає потреби в мобілізації жінок, оскільки в країні ще достатньо чоловіків, які підлягають призову. Водночас кожна жінка повинна бути готовою до захисту Батьківщини.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на радницю з гендерних питань ЗСУ Оксану Григор'єву в етері Українського радіо.

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Чи потрібна Україні мобілізація жінок

На думку Григор'євої, наразі в Україні немає потреби в мобілізації жінок. Вона додала, що в Україні ще достатньо чоловіків, які можуть служити в армії.

Закидають, що права та обов’язки мають бути однаковими, що це записано в Конституції…Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавалися призову. Тобто, це не було раніше узаконено. І зараз, у період війни, я вважаю, що ми не маємо мобілізувати жінок, тим більше у нас достатньо чоловіків ще, які можуть бути мобілізованими й не ховатись під спідницями жінок, а йшли у військо,

– наголосила Григор'єва.

Вона зазначила, що гендерні радники в ЗСУ дбають не лише про захист жінок, а насамперед – про рівні права та можливості обох статей.

Також, на думку Григор'євої, "кожна жінка має бути готовою захищати Батьківщину". Для цього їх нарівні із чоловіків ще у школі повинні навчати основам тактичної медицини та управлінню дронами.

Нагадаємо, що за словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, наразі в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Він зазначив, що потрібно також ставити питання про те, "хто зможе профінансувати роботу цих людей".