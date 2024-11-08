Українки та військова служба: за яких умов жінки можуть вступити до війська

Українські жінки можуть бути мобілізовані до війська тільки за власним бажанням. Однак деякі категорії все ж зобов'язана стати на військовий облік.

Зокрема, це стосується жінок із медичною або фармацевтичною освітою, що зазначено у статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". У матеріалі 24 Каналу зазначається, що жінки-медики віком від 18 до 60 років, які за станом здоров'я визнані придатними до служби, зобов'язані стати на облік.

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Як жінки можуть долучитися до війська

Зауважимо, що військовий облік не є автоматичною мобілізацією. Під час воєнного стану жінки, які перебувають на обліку, можуть бути залучені до служби тільки добровільно. Водночас у мирний час вони можуть вступити на службу або в резерв лише за контрактом.

Жінки з освітою, що відповідає військово-обліковим спеціальностям, зазначеним у списку Міноборони, не зобов’язані ставати на облік – це їхній добровільний вибір.

Закон також наголошує на гендерній рівності у військовій службі. Жінки можуть виконувати військовий обов'язок на рівних умовах із чоловіками, зокрема служити за контрактом.

Щодо базової військової підготовки, чоловіки віком від 18 до 25 років зобов'язані її пройти. Під час воєнного стану цей курс триває три місяці та охоплює загальновійськову та фахову підготовку. Після проходження курсу до досягнення 25 років їх не мобілізують.

Жінки також можуть добровільно пройти базову підготовку, якщо відповідають віковим і придатні за станом здоров'я. Як чоловіки, так і жінки можуть самостійно обрати рік для проходження цієї підготовки.