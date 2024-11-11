Військовий облік для жінок: нові правила та відповідальність

Жінкам, які здобули медичну освіту, необхідно стати на військовий облік. Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника Кременчуцького районного ТЦК Мирослава Волкова в інтерв'ю виданню Telegraf. Зазначається, що в Україні військовозобов’язані жінки з медичною або фармацевтичною освітою віком від 18 до 60 років зобов'язані стати на військовий облік.

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Штрафи за невиконання військового обліку

Важливо, що мобілізація таких жінок можлива лише за їхньою особистою згодою.

Волков зауважив, що жінки, які не оновлять свої дані протягом 60 днів від моменту набрання чинності закону про мобілізацію, можуть бути оштрафовані.

Сума штрафу становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. Це стосується жінок, які не виконали вимоги щодо військового обліку вчасно.

Медичний огляд для жінок без військово-облікових документів

За словами представника ТЦК, на медичний огляд направляються лише ті жінки, які ще не отримали або мають недійсний військово-обліковий документ.

Жінки, що підлягають військовому обліку, повинні пройти військово-лікарську комісію для підтвердження придатності до служби.

До слова, з 1 жовтня 2023 року в Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою повинні стати на військовий облік, але це не означає їхньої мобілізації.

Жінки можуть стати на військовий облік добровільно, якщо їхня освіта споріднена з військово-обліковою спеціальністю. Інші категорії жінок не повинні ставати на облік.