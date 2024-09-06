Мобілізація жінок у вересні: кого штрафуватимуть і можуть призвати до лав ЗСУ

Деякі положення оновленого закону про мобілізацію стосуються жінок. Зокрема, отримати штраф уже у вересні можуть жінки-медики, які не оновили свої дані в ТЦК у проміжок 16 травня по 16 липня.

Розповідаємо, якою буде мобілізація для жінок восени і за яких обставин українок можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку.

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Оновлені умови мобілізації жінок в Україні

Перша стаття закону про мобілізацію визначає порядок військового обліку жінок. Конкретних змі у вересні не відбулось: жінки, які працюють у медичній сфері, зобов'язані стати на військовий облік. Натомість представниці інших професій самостійно визначають, перебувати на обліку, чи ні.

Важливо! Мобілізація жінок в Україні є виключно добровільною. Медичних працівників не можуть призвати до війська без їхньої згоди.

Штрафи для жінок, які не стали на облік

Натомість стати на військовий облік повинні усі жінки-медики. І, якщо вони не звернулись до ТЦК з цією метою у встновлений законодавством період – з 16 травня по 16 липня, вони можуть отримати штраф у вересні.

Розмір штрафу за не оновлення даних такий же, як і для чоловіків – від 17 до 25 тисяч гривень.

Мобілізація добровільна, але можуть відмовити

Жінки, які вирішили стати добровольцями, не обов'язково будуть призвані в армі. Вони можуть отримати відмову у підписанні контракту.

Причини для відмови військового контракту:

наявність 3-х дітей;

наявність дитини з інвалідністю або названої дитини до 18 років;

наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;

якщо жінка є матір'ю-одиначкою;

якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

Військовий вишкіл для жінок

Оновлений закон скасовує строкову службу, натомість вводить базовий військовий вишкіл для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки можуть пройти цю підготовку добровільно.

Які спеціальності зобов'язують стати на облік

Військовий облік є обов'язковим для жінок, які здобувають медичну освіту. Це стосується представниць таких спеціальностей: