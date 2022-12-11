Потенціал мобілізації в Росії вичерпаний, без нової війна скоро закінчиться, – Фейгін

Останнім часом російський диктатор Владімір Путін часто з'являється на публіці та звертається до росіян, розповідаючи їм, як йде "спецоперація". Утім, правди в його словах традиційно не так багато.

Президент-терорист користується своєю стандартною методичкою, у якій мова йде про те, що "все йде за планом", "цілі ВСО виконуються", "проблеми розв'язуються". Однак не до кінця зрозуміло, що він має на увазі – можливо, "запланований" відхід з Херсона. Про це 24 каналу розказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Росія не впорається без додаткової мобілізації

Як зауважив він, так само Путін заявив й про те, що мобілізації найближчим часом не буде, хоч і все вказує на протилежне. За словами диктатора, Росія мобілізувала 300 тисяч, 150 з них перебувають у зоні бойових дій.

Значить, нічого не буде? Тоді я охоче вірю, що за кілька місяців війна закінчиться. Тому що потенціал цієї мобілізації вже вичерпано,

– наголосив Фейгін.

Він додав, що при цьому з моменту початку підкріплення "чмобіками" росіяни так нічого і не досягнули. Правобережжя Херсонщини втрачене, Бахмут як стояв, так і стоїть. Шойгу заявив про взяття Курдюмівки, і подав усе так, ніби це просто небачений успіх. Тож саме таким є рівень "цілей спецоперації".

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Не треба шукати сенс у словах Путіна

Відтак, Фейгін вважає, що немає сенсу взагалі аналізувати слова Путіна та його підданих, оскільки з їхніх слів вже давно нічого не слідує. Зрозуміло, що мобілізацію росіяни все-таки проведуть, коли ситуація погіршиться ще більше. Якщо, чи радше коли ЗСУ підуть на Токмак, Мелітополь чи на інший напрямок, окупантам доведеться поповнювати ресурс, бо витрачається він швидко.

"Треба чесно сказати, що густота фронту заповнена, тому що ці мобілізовані дали можливість оформити і першу, і другу, і третю лінію оборони, особливо вся ця дуга Авдіївка – Маріїнка – Бахмут – Соледар – Сватове – Кремінна. Ну і все", – зауважив Фейгін.

Тобто це дало можливості для підвищення оборонного потенціалу, але ж не для наступального. Наступати, схоже, загарбники не планують, принаймні так виходить зі слів їхнього керівництва. А тим часом усі російські пропагандисти кричать про необхідність перелому в ході війни, якого все немає і немає.

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