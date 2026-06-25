Сибіга закликав Європу пильно стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі

У Гроденській області Білорусі, що межує з Литвою, стартували мобілізаційні навчання. Андрій Сибіга звернувся до Заходу із застереженням.

Глава МЗС України закликав союзників уважно стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі.

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Із якими закликом Сибіга звернувся до Європи?

Міністр зазначив, що офіційно ці заходи пояснюють перевіркою військово-облікових даних, однак фактично вони мають на меті залякати сусідні держави.

Також, за його словами, білоруська влада не демонструє готовності до деескалації, а навпаки – нарощує військову присутність біля кордонів України та країн НАТО.

Сибіга наголосив, що такі дії відповідають інтересам Кремля, є елементом політичного шантажу та суперечать заявам Мінська про прагнення до миру.

Він додав, що Україна продовжує уважно стежити за ситуацією, застерігає Білорусь від подальшого втягування в російську агресію та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим Лукашенка.

Нагадаємо, що у Гроденській області з 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району проводить оповіщення близько 2 тисяч військовозобов'язаних та розгортає попередні пункти збору.

Ошмяни розташовані неподалік від кордону з Литвою – це приблизно 20 – 25 кілометрів по прямій.

За даними Інституту вивчення війни, Росія продовжує шукати способи втягнути Білорусь у відкриту війну проти України. Одним із таких сценаріїв може стати використання договору про колективну безпеку Союзної держави.