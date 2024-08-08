Мобілізаційний ресурс ще є: полковник запасу ЗСУ розповів, як Росія поповнює військо

У Росії почалися проблеми з мобілізаційним ресурсом, але ще не такого масштабу, як потрібно Україні. Щомісяця росіяни заміщають втрати у межах 30 – 34 тисяч солдатів.

Загальний мобілізаційний ресурс ворога складає 3 мільйони осіб. Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник у розмові з 24 Каналом поділився, як Росія поповнює військо.

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Звідки Росія бере мобілізаційний ресурс

Полковник ЗСУ в запасі розповів, що Росія розпочала процес вербування найманців на світових майданчиках. Вже є підтверджені варіанти з Куби та Африки, скоро і до Азії дійдуть.

Це не будуть великі ударні корпуси як під час Громадянської війни у 1917 –1921 роках. Коли 50 тисячний корпус китайців допомагав установлювати радянську владу. Однак кілька тисяч росіяни точно затягнуть на фронт.

І давайте не будемо недооцінювати пропаганду, яка працює на височенному рівні. Щойно впаде клич у замордоване населення на кшталт "вставай страна огромная", це може мати коефіцієнт корисної дії. Повторю свою фундаментальну тезу: тримаймо баланс. Вміння тримати баланс – це найвище з мистецтв,

– наголосив Петро Черник.

У разі потреби КНДР може підкинути росіянам щонайменше кілька інженерних бригад. Вони можуть приїхати безпосередньо на лінію боєзіткнення, адже окупантам байдуже – це піхотинець чи інженер.

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Якщо 5 тисяч осіб замінять людей, які займаються логістикою, будують бліндажі та ремонтують дороги, то вони наявний потенціал вивільнять у вигляді піхоти. Дадуть кілька гранат, магазинів до автомата Калашникова і кинуть на черговий м'ясний штурм. Це не є проблемою для ворога, такий у них менталітет.