Закон про мобілізацію має бути ухвалений у найближчі дні, – Зеленський

Закон про мобілізацію потребує негайно ухвалення. Чотири місяці зволікань уже коштували Україні багато. Зокрема, за цей час російська пропаганда поширити наративи про небажання українців надалі боронити державу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого нового інтерв'ю 6 квітня, інформує 24 Канал.

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"Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально – те, що вони роблять", – сказав він.

Зеленський також додав, що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму", а пріоритетом наразі мають бути не рейтинги, а Україна.

Є один пріоритет – Україна. Ми повинні зберегти Україну, наших людей, і нашу націю. Для цього і потрібні зміни у законодавстві,

– наголосив Володимир Зеленський.

За словами президента, російська пропаганда і тут спрацювала. Адже пропагандисти підняли питання мобілізації в Україні та на Заході таким чином, щоб розділити суспільство: на тих хто "за" і тих, хто "проти" – на військових, і на цивільних.

Це уже має негативні наслідки. Зокрема, сьогодні Захід запитує нас: "а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога?".

"Депутати не повинні чекати на оплески своєму популізму, "вичищати" закон не можна, він має бути робочим. В інакшому випадку за резерви буде відповідати не військове командування, а парламент", – додав український лідер.

Також Володимир Зеленський вважає, що чотирьох місяців достатньо для обговорення законопрєкту, а тому він має бути ухвалений найближчим часом.