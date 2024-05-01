Фактор, який вказує на неминуче посилення мобілізації у Росії

Цікаве явище зараз відзначається у зоні бойових дій із російськими окупаційними військами. Річ у тому, що з початку квітня їхня загальна чисельність саме в зоні бойових дій скоротилася майже на 10 тисяч.

Ситуація з угрупованням військ росіян

Так, станом на кінець квітня угруповання російського окупаційного війська в Україні становить 466 тисяч осіб. Своєю чергою, на початку квітня окупантів в Україні було понад 475 тисяч.

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Таке разюче скорочення відзначається вперше за понад 2 роки активних бойових дій. Щодо груп військ ситуація наступна.

УВ "Дніпро" – зона відповідальності лівобережна Херсонщина та Запорізька область. Це найчисленніше угруповання. На початок квітня було трохи більш як 129 тисяч осіб, станом на сьогодні – понад 129,5 тисячі.

УВ "Оборони Криму" – тут все зрозуміло із зоною. Угруповання становило 13,5 тисячі бійців, на сьогодні – ті самі 13,5 тисячі.

УВ "Схід" – зона відповідальності південний захід Донецької області, частина східної Запорізької. Я її називаю УВ "Затичка", оскільки її функціонал приблизно саме такий. На початок квітня було 51,5 тисячі осіб, на сьогодні – 51,5 тисячі. Майже без змін.

УВ "Південь" – зона відповідальності Донецька область, найбоєздатніша та найагресивніша група військ. Було 113,5 тисячі бійців, а зараз – 114 тисяч. Незначний приріст, але при цьому в складі продовжують залишатися підрозділи передислоковані із зони відповідальності УВ "Центр".

УВ "Центр" – зона відповідальності Лиманський напрямок, а основна локація Кремінна. Було 87,5 тисячі бійців, а на сьогодні – 86 тисяч.

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УВ "Захід" – зона відповідальності Куп'янське спрямування, а з деяких пір – більшість Лимансько-Куп'янської осі. Це група із найбільшою танковою компонентою серед усіх. Було понад 81 тисяча бійців, на сьогодні – 71,5 тисячі. Значне скорочення відбулося через втрати та реорганізації та передислокації.

Окремо хотів би відзначити новосформоване УВ "Північ", створене на базі груп прикриття кордону "Брянськ", "Курськ" та "Бєлгород". До реформи чисельність була 35,5 тисячі осіб, а станом на сьогодні – 49,5 тисячі. Приріст на 10 тисяч тіл, але при цьому такої чисельності недостатньо для повноцінного контролю кордону з Україною, не кажучи вже про загрозу вторгнення та захоплення Харкова, Сум або Чернігова. Крім того, наголошу, що це УВ перебуває поза зоною бойових дій.

Отож можна констатувати, що російське командування не може повноцінно вирішити завдання із накопиченням людського ресурсу через високий рівень втрат. При необхідності швидкого посилення одного з УВ на якомусь напрямку, використовуються не так резерви, як ресурс інших УВ.

Усе це вказує на неминучість посилення мобілізації у Росії, нинішній рівень якої вороже командування абсолютно не влаштовує і не дозволяє одночасно компенсувати втрати в нуль, нарощувати присутність в зоні бойових дій і формувати нові підрозділи на території самої Росії. Тільки щось одне або півтора і то завдяки вже наявному ресурсу.