Як Україні вдалося відтермінувати сплеск мобілізації у Росії

Тим часом ми виграли два тижні. Після Макіївки російська влада проводить мобілізацію у прихованому режимі.

Україна зруйнувала плани росіян про потужну мобілізацію

На це вплинуло й звернення міністра оборони України Олексія Резнікова. Він заявив до росіян: "Не приходьте, бо помрете".

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Прихована мобілізація – це не ті масштаби, й не той настрій, який спочатку планувався російською владою. Кремль хотів зробити це на емоційному підйомі після Різдва, "священна війна" і так далі.

Зараз їм доведеться стартувати в масову мобілізацію на тлі рішень про постачання західних танків та іншої краси.

Ми виграли кілька тижнів

Тобто, росіяни буквально говоритимуть своїм мобілізованим: "Ми вас набираємо, щоб навесні кинути під ці танки". Недарма в російських ЗМІ зараз маса трешу на тему "як знищити Abrams саперною лопаткою".

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Ще кілька тижнів буде без масової хвилі. У них весною вже буде ризик розриву, коли утвориться не лише дефіцит снарядів, а й військ.

Підкинемо їм ще новин.

. У новорічну ніч ЗСУ влучили в училище в окупованій Макіївці, де базувалися російські мобілізовані. Унаслідок цього близько 400 бійців загинули, а ще 300 – постраждали.