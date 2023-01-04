"Вони зі мною дещо зробили": мобілізований окупант повісився через знущання кадирівців

На тимчасово окупованих територіях України кадирівці продовжують знущатися з російських військових. Частина мобілізованих уже настільки деморалізовані, що не витримують і накладають на себе руки.

Так, один з чмобіків після знущань з боку батальйону Ахмат повісився у під'їзді будинку. Про це повідомили у соцмережах.

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Російський мобік повісився через знущання кадирівців

Поруч з тілом ворожого мобілізованого знайшли передсмертну записку. В ній окупант розповідає своїй дружині, що кадирівці грабують і б'ють росіян. Ба більше, він підтвердив, що бійці прихвосня Путіна також ґвалтують військових.

Ми, російські люди, тут ніхто, а правлять чеченці. Вони бухають, влаштовують свавілля, ґвалтують і пи***ть всіх, але ніхто нічого не робитиме. Ксюха, вони віджали всі бабки, які ти надіслала, і зробили зі мною дещо. Будь ласка, знай, що я чинив опір,

– написав мобік.

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Перед тим, як повіситися, росіянин залишив передсмертну записку / Фото з твітера @markito0171

Як кадирівці знущаються з вагнерівців

Українська військовослужбовиця з позивним "Відьма" розповіла у тіктоці, що ув'язнені вагнерівці підпорядковуються кадирівцям, які дуже знущаються над ними.

Полонені вагнерівці постійно доповідають про те, що їх ґвалтують групою та поодиноко. До речі, це роблять і командири з метою так званого перевиховання.

"Як нам розповідав один з полонених вагнерівців з Саратова, що повернутися назад він не може, відступити, тому що його просто вб'ють, а за будь-яку маленьку провину їх ґвалтують", – зазначила "Відьма". До вагнерівців застосовують як фізичне, так і моральне насилля. Тому їм простіше виконати завдання чи загинути від наших захисників, аби тільки не повертатися назад в казарми.