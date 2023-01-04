"Вони зі мною дещо зробили": мобілізований окупант повісився через знущання кадирівців
На тимчасово окупованих територіях України кадирівці продовжують знущатися з російських військових. Частина мобілізованих уже настільки деморалізовані, що не витримують і накладають на себе руки.
Так, один з чмобіків після знущань з боку батальйону Ахмат повісився у під'їзді будинку. Про це повідомили у соцмережах.
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Російський мобік повісився через знущання кадирівців
Поруч з тілом ворожого мобілізованого знайшли передсмертну записку. В ній окупант розповідає своїй дружині, що кадирівці грабують і б'ють росіян. Ба більше, він підтвердив, що бійці прихвосня Путіна також ґвалтують військових.
Ми, російські люди, тут ніхто, а правлять чеченці. Вони бухають, влаштовують свавілля, ґвалтують і пи***ть всіх, але ніхто нічого не робитиме. Ксюха, вони віджали всі бабки, які ти надіслала, і зробили зі мною дещо. Будь ласка, знай, що я чинив опір,
– написав мобік.
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Перед тим, як повіситися, росіянин залишив передсмертну записку / Фото з твітера @markito0171Зверніть увагу! В ефірі національного телемарафону очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на тимчасово окупованих територіях кадирівці знущаються зі звичайних російських військових, які до мобілізації переважно буди представниками цивільних професій.
Кадирівці відчувають себе як каральний підрозділ, який може робити все, що завгодно, підсумував Гайдай.
Як кадирівці знущаються з вагнерівців
- Українська військовослужбовиця з позивним "Відьма" розповіла у тіктоці, що ув'язнені вагнерівці підпорядковуються кадирівцям, які дуже знущаються над ними.
- Полонені вагнерівці постійно доповідають про те, що їх ґвалтують групою та поодиноко. До речі, це роблять і командири з метою так званого перевиховання.
- "Як нам розповідав один з полонених вагнерівців з Саратова, що повернутися назад він не може, відступити, тому що його просто вб'ють, а за будь-яку маленьку провину їх ґвалтують", – зазначила "Відьма". До вагнерівців застосовують як фізичне, так і моральне насилля. Тому їм простіше виконати завдання чи загинути від наших захисників, аби тільки не повертатися назад в казарми.