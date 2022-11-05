Рекорд побитий: мобілізований за півтори години опинився в полоні ЗСУ

Володимир Путін оголосив в Росії "часткову" мобілізацію. Призивають усіх, а особливо тих, хто не має жодного досвіду у веденні бойових дій.

Мобілізований за півтори години опинився в полоні ЗСУ

До речі, росіяни вже потроху починають усвідомлювати те, що їх класифікують як "живе м'ясо". Тож, не дивно, що по прибуттю "мобіки" одразу попадають у полон Збройних Сил України. Так, Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що Збройні Сили України взяли в полон ще одного мобілізованого.

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Тільки-от з моменту прибуття на поле бою в Україну і до взяття в полон пройшло всього 1,5 години.

27-річний Димиденков Роман встановив справжній рекорд. В мережі навіть пожартували, що йому варто вручити премію "Найшвидший мобік"

Мобілізований за півтори години опинився в полоні ЗСУ / Фото СтратКом ЗСУ

Втрати ворога станом на 5 листопада

"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 5 листопада вже знищили понад 75 тисяч загарбників, лише за минулу добу – 600 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:

особового складу – 75 тисяч 440 (+600) осіб;

танків – 2758 (+8);

бойових броньованих машин – 5601 (+21);

артилерійських систем – 1776 (+4);

РСЗВ – 391 (+0);

засобів ППО – 202 (+1);

літаків – 277 (+0);

гелікоптерів – 260 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12);

крилатих ракет – 399 (+2);

кораблів і катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10);

спеціальної техніки – 155 (+0).

До теми – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ щодо 255 дня великої війни: дивіться відео