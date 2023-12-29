Росіяни намагалися її розхитати: у ЗСУ розставили крапки над "і" щодо мобілізації жінок

Російські окупанти активно вигадують все нові й нові бездарні фейки. Останнім часом загарбники активно намагаються розхитати тему "мобілізації жінок".

Російські окупанти намагалися просунути фейк, що жінок нібито відразу мобілізують. Реальність же – набагато простіша.

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В Україні завжди були військовозобов'язаними жінки-медикині. Вони мали стати на військовий облік до ТЦК та СП відразу після завершення навчання. Володимир Фітьо – начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ – розповів, що був період, коли знищувалася система військового обліку. Тоді можливо дехто не став на військовий облік. Водночас наразі таких проблем немає. Жінки-медикині просто телефонують та домовляються, коли їм можна прийти на облік.

Ажіотажу ніякого не було, жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла абсолютно і повністю. Хто хоче долучитися до Збройних Сил України серед жінок – це можна зробити самостійно, можна звернутись і за мобілізацією, якщо професія є затребувана,

– мовиться у повідомленні.

Фітьо наголосив, що фах для жінок у силах оборони – широкий. Водночас долучення до лав захисників та захисниць – виключно за власним бажанням. Російська пропаганда укотре програла.