Мобілізація в Україні: чи можуть призвати на службу особу з інвалідністю
В Україні триває загальна мобілізація, тому на службу можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. За певних умов до війська можуть долучитися й особи з інвалідністю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
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Чи можуть призвати на службу осіб з інвалідністю
Люди, які мають I, II чи III групи інвалідності, не підлягають обов'язковій мобілізації. Втім, вони можуть долучитися до лав ЗСУ за власним бажанням і на контрактній основі.
Водночас варто зауважити, що осіб з інвалідністю не виключають з військового обліку, адже не у всіх випадках вона означає автоматичну непридатність до служби. Відтак, якщо людина не планує вступати до війська, то вона повинна оформити відстрочку і після закінчення терміну дії – продовжувати відтермінування.
Щоб отримати відстрочку, особа з інвалідністю повинна подати заяву з відповідними документами до ТЦК. Зокрема, мовиться про довідку МСЕК, яка встановлює їхню групу.
Також не мобілізують осіб, які мають наступні захворювання:
- деякі інфекційні та паразитарні хвороби;
- новоутворення;
- певні хвороби крові та кровотворних органів;
- певні хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин;
- певні розлади психіки та поведінки;
- певні хвороби нервової системи;
- певні хвороби ока і придаткового апарату;
- певні хвороби вуха та соскоподібного відростка;
- певні хвороби системи кровообігу;
- певні хвороби органів дихання;
- певні хвороби органів травлення;
- певні хвороби шкіри й підшкірної клітковини;
- певні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини;
- певні хвороби сечостатевої системи;
- вагітність, пологи та післяпологовий період;
- певні вади розвитку, деформації й хромосомні порушення;
- певні травми, отруєння.