Мобільні оператори в Європі та Канаді скасували оплату за телефонні дзвінки до України

Мобільні оператори десятка країни вирішили скасували оплату за телефонні дзвінки до України в знак солідарності з нашою державою.

Інформацію про скасування оплати за дзвінки до України повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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До такого дружнього кроку вдалися мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговини

"Такий крок – вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом. Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час", – наголосив Дмитро Кулеба.