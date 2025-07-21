Мобільні ТЦК в Україні: Веніславський пояснив, чи це можливо

Мобільні ТЦК та СП не суперечать законодавству України. Їх запровадження можливе за рішенням Кабміну або командування ЗСУ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на брифінг члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, передає 24 Канал.

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Чи будуть мобільні ТЦК в Україні?

На думку Веніславського, мобільні ТЦК не потребують окремого закону. Їх функціонування можливе на підставі вже чинних норм.

В законі не передбачено, що ТЦК та СП мають перебувати у чітко визначених місцях,

– сказав нардеп.

Все частіше росіяни б'ють по будівлях із військовослужбовцями. Про це також нагадав парламентар. На його думку, ворог цілеспрямовано атакує будівлі ТЦК, намагаючись створити враження, що перебування там є небезпечним. Це, мовляв, одна з причин, чому мобільні центри мають право на існування.

Веніславський додав, що рішення про створення мобільних ТЦК можуть впровадити тільки Кабмін або навіть командування ЗСУ. Ба більше, завдяки цифровізації мобілізаційних процесів їхня робота значно полегшується.

"Сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком, і доступом до баз», — додав він.

Раніше повідомлялось, Веніславський наголосив, що потрібно зупинити зловживання правом на освіту з метою уникнення мобілізації.