Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

Київрада сьогодні розгляне питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста на минулому засіданні. А саме маємо перенаправити 500 млн грн із коштів, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних укриттів,

– написав Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, за останні роки столиця спрямувала райдержадміністраціям на ремонт та будівництво укриттів понад 7 мільярдів гривень. Однак відремонтовано лише 2000.

За словами мера, РДА не виконали і третини від запланованих робіт. Крім того, в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні укриття, необхідно створити мобільні. Тому частину коштів, які не використали РДА, будуть перенаправлені на їх будівництво.