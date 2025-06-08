Комітет Ради обговорив відключення мобільного зв'язку на територіях, де атакують ворожі дрони

Підкомітет Верховної Ради на днях обговорив обов’язкову ідентифікацію усіх (нових та наявних) мобільних абонентів. Також було обговорено вимкнення мобільного зв'язку під час атаки БпЛА.

Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Дивіться також Держспецзв’язку розробляє список забороненого програмного забезпечення

Що відомо про засідання підкомітету Ради

Відбулося засідання підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації. Основними темами були робота БПЛА росіян через інфраструктуру мобільних операторів та використання SIM-карток.

У повідомленні зазначили, що крім народних депутатів участь у засіданні брали представники Сил оборони України, розвідувальних органів та операторів мобільного зв’язку. Серед обговорених питань:

Обов’язкова ідентифікація усіх (нових та наявних) мобільних абонентів: необхідність, користь та ризики.

Тимчасове (на період повітряної тривоги) вимкнення мобільного звʼязку на окремих територіях, де залітають ворожі БПЛА.

Інші пропозиції щодо боротьби з російськими БпЛА які використовують SIM-карти.

"Намічені певні практичні кроки по підготовці вирішення проблеми застосування БпЛА росіян через інфраструктуру мобільних операторів. Враховуючи чутливість питання не можемо вдаватись в деталі. Але робота продовжується", – підкреслили в комітеті.