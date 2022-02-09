Модернізований танк Т-64БВ випробували перед запуском в серію: видовищні фото

Харківський бронетанковий завод, який входить до складу Укроборонпрому, випробовує найновітнішу модернізацію Т-64БВ зразка 2022 року. Бойова машина отримала нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським.

Відтепер танк має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв'язку, які повністю відповідають стандартам НАТО. Про це заявив директор ХЗБТ Герман Сметанін.

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Ця бойова машина є основним танком Збройних сил України та призначена для:

посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою;

прориву укріплених позицій;

знищення вогневих точок, техніки та живої сили противника;

швидкої організації оборонних рубежів.

Фахівці під час проведення капітального ремонту й модернізації на замовлення Міноборони оснастили танк новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті,

– зазначили в Укроборонпромі.

Окрім цього, удосконалена паливна система та встановлено додатковий броньований захист баків.

Модернізований танк Т-64БВ випробували перед запуском / Фото Укроборонпрому