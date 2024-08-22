Жоден конфлікт не можна вирішити на полі бою, – прем'єр Індії висловився про Україну

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Варшави, де зустрівся з польським колегою Дональдом Туском. Під час спільної пресконференції Моді заявив, що його країна підтримує діалог і дипломатію у встановленні миру в Україні

За словами політика, "жоден конфлікт чи проблема не можуть бути вирішені на полі бою".

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Реакція Моді на війну в Україні

Ситуація, що склалася в Україні та Західній Азії, викликає глибоке занепокоєння у всіх нас. Індія твердо переконана, що жоден конфлікт чи проблема не можуть бути вирішені на полі бою. Втрата невинних життів у будь-якій кризі є найбільшим викликом для всього людства, і саме тому ми підтримуємо діалог і дипломатію для швидкого відновлення миру і стабільності,

– підкреслив на брифінгу Моді.

Глава індійського уряду додав, що задля миру Індія готова співпрацювати з дружніми країнами і надавати всю можливу підтримку.

Водночас Дональд Туск подякував колезі за готовність особисто долучитися до мирного, справедливого і швидкого завершення війни в Україні. Прем'єр Польщі переконаний, що Індія може відіграти тут дуже важливу і позитивну роль. Водночас ця заява важлива в контексті майбутнього візиту Моді до України, що може стати історичним.

Польща хоче посилення співпраці з Індією

Дональд Туск заявив, що Польща хоче поглибити співпрацю з Індією в оборонній промисловості та взяти участь у модернізації військової техніки. Варшава хоче отримати вигоду з того, що Індія хоче диверсифікувати постачання, відійшовши від російських постачальників.

Проте, за словами офіційних осіб, саме співпраця у сфері оборонної промисловості була одним із головних пунктів порядку денного першого візиту прем'єр-міністра Індії до Варшави за 45 років.